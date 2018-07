Aus Gesundheitsgründen : Niederlande: Aldi und Lidl stoppen Verkauf von Energydrinks an Kinder

Die deutschen Supermarktdiscounter Aldi und Lidl werden in den Niederlanden keine Energydrinks mehr an Kinder verkaufen.

von Waltraud Messmann

04. Juli 2018, 15:26 Uhr

Osnabrück | Ab 1. Oktober dürften Kinder unter 14 Jahren die umstrittenen Getränke nicht mehr kaufen, teilte Aldi mit. Der Discounter begründete den Schritt mit zunehmenden Sorgen in der Gesellschaft. „Indem wir Energydrinks nicht mehr an Kinder verkaufen, stimulieren wir sie, eine gesündere Wahl zu treffen.“Eine Lidl-Sprecherin bezeichnet die Altersbegrenzung in den Niederlanden als ersten Schritt. Möglicherweise werde das Mindestalter dort noch erhöht.

Abgabeverbot von Energydrinks

Ende 2014 Land hatte Litauen als weltweit erstes Land ein Abgabeverbot von Energydrinks in Kraft gesetzt. Lettland folgte 2016. Seit Anfang März dürfen Aldi und Lidl in ihren britischen Filialen keine Energydrinks mehr an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verkaufen.

Die Einführung der Altersbegrenzung in Großbritannien hatte auch in Deutschland erneut Kritiker der Energydrinks auf den Plan gerufen. Die SPD-Gesundheitspolitikerin Ursula Schulte forderte ein Verkaufsverbot auch hierzulande. „Was in Großbritannien geht, muss auch hierzulande möglich sein“, sagte Schulte. Sie forderte Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) auf, „mit der Industrie darüber zu verhandeln“. Die wollte allerdings weiter auf Freiwilligkeit setzen. Der Präventionsexperte des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Josef Kahl betonte: „Wir kämpfen schon lange dafür.“ Anfang März forderte auch die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch Aldi und Lidl Deutschland auf, beim Kinder- und Jugendschutz nicht länger hinterherzuhinken.

Initiative von Kinderärzten

Die Einführung der Altersbegrenzung in den Niederlanden geht unter anderem auf eine Initiative heimischer Kinderärzte zurück. Ihr Verband hatte Anfang des Jahres ein Verbot der Energiegetränke für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gefordert. Das Gesundheitsministerium hatte sich zwar dagegen ausgesprochen, gleichzeitig aber Schulen, Sportvereine und Unternehmen zu Maßnahmen aufgerufen. Die Ernährungsbehörde in unserem Nachbarland empfiehlt nun, dass Kinder bis 14 Jahre die Energiegetränke nicht trinken sollten. Viele Schulen haben die Drinks deshalb bereits aus den Kantinen entfernt.

Weltgesundheitsorganisation WHO

Wegen des hohen Gehalts an Koffein und Zucker gelten Energydrinks als ungesund. Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO empfehlen schon länger, den Verkauf an Kinder und Jugendliche einzuschränken .Die Getränke werden mit Herzrhythmusstörungen, Krampfanfällen, Nierenversagen und sogar Todesfällen in Verbindung gebracht.

Sie sind bei Jugendlichen aber sehr beliebt: 73 Prozent der 15- bis 18-Jährigen und 53 Prozent der 18- bis 29-Jährigen konsumieren sie regelmäßig, im Durchschnitt zwei Liter pro Monat. Hochverzehrer sind besonders gefährdet, die oben genannten Nebenwirkungen zu erleiden.

Hohe Mengen an Koffein

Jugendliche nehmen durch Energydrinks hohe Mengen an Koffein zu sich. 250 Milliliter eines Energydrinks, eine handelsübliche Packungsgröße, enthalten etwa 80 Milligramm Koffein. Wissenschaftliche Studien empfehlen als Höchstdosis auch für Kinder und Jugendliche drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Ein Teenie mit 50 Kilogramm Körpergewicht überschreitet nach dieser Rechnung schon mit zwei kleinen Dosen eines Energydrinks diese Grenze. Zudem gelten die Drinks als Zuckerbomben und sind allein deshalb nicht gesund.

„Hibbelig wie ein Flummiball“

Während die deutsche Ernährungsministerin noch zögert, hat die Direktorin einer Realschule in Hagen bereits vor fünf Jahren Konsequenzen gezogen. Als sie immer wieder feststellte, dass sich die Schüler der fünften und sechsten Klassen „hibbelig wie ein Flummiball“ verhielten, sprach sie kurzerhand ein Verbot für Energydrinks aus. (mit dpa)