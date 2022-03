Philharmoniker : New Yorker Konzerthalle soll schon in diesem Jahr öffnen

In diesem Fall hatte die Pandemie etwas Gutes: Da die Konzerthalle der New Yorker Philharmoniker coronabedingt geschlossen war, konnten Umbauarbeiten schon früher als geplant fertig gestellt werden.

Nach zahlreichen gescheiterten Plänen und Verzögerungen sollen die Umbauarbeiten an der Konzerthalle der New Yorker Philharmoniker nun zwei Jahre früher als geplant abgeschlossen werden. Die Halle am Lincoln Center in Manhattan solle bereits im Oktober diesen Jahres eröffnen, teilten die Philharmoniker mit. Zuvor war das Ende der rund 550 Millionen Dol...

