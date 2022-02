Wetter : Neues Tief bringt weiter Regen und Sturm nach Deutschland

Nachdem sich die Sonne am Samstag in vielen Landesteilen mal wieder gezeigt hat, wird das Wetter in Deutschland am Sonntag schon wieder schlechter - und bleibt erst einmal.

Nach einem vielerorts sonnigen Samstag kehrt das Wetter in Deutschland bereits am Sonntag wieder zu seinem alten Kurs der vergangenen Tage zurück: Wolken, Regen und teils kräftiger Wind sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis weit in die kommende Woche hinein voraus. Ursache dafür ist Sturmtief „Roxana“, das von Island am Sonntag nach Skandinavien zie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.