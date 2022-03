Alte Oper : Netrebko-Konzert in Frankfurt im Juni findet nicht statt

Es ist die nächste Konzertabsage in Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die russische Star-Sopranistin Anna Netrebko wird im Sommer nicht in der Alten Oper in Frankfurt am Main auftreten.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine findet ein für den 2. Juni angekündigtes Konzert mit der russischen Sängerin Anna Netrebko in der Alten Oper Frankfurt nicht statt. Es werde auf den 28. Januar 2023 verschoben, teilte das Konzerthaus am Mittwoch mit. Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht unmissverständlich vom russischen Präsidenten Wladimir P...

