Songwriter-Königin : „Natural Woman“ - Carole King wird 80

Ein Album voller makelloser Lieder - nur wenige schaffen das so wie Carole King mit „Tapestry“. Die Königin der US-Songwriter-Szene hat vor und nach diesem Triumph viele weitere Hits geschrieben. Nun wird sie 80.

Es sind zwölf Songs, ein Dutzend perfekte Pop-Perlen, die Carole King 1971 in die höchsten Höhen der Musikwelt katapultieren. Von „I Feel The Earth Move“ und „It's Too Late“ über „You've Got A Friend“ bis zum Abschlussstück „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“: Mit einer enormen Dichte an qualitativ hochwertigen Softrock- und Soulhits ist „Tapestr...

