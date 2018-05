Flug nach Hannover : Nackt auf der Bord-Toilette: Passagier greift Crew-Mitglied an

Ein Passagier sorgt für einen unangenehmen Flug. Erst durch eine ungewöhnliche Maßnahme lässt er sich bändigen.

11. Mai 2018, 19:44 Uhr

Hannover | Zwischenfall bei einem Flug vom ägyptischen Hurghada nach Hannover: Ein 27-jähriger Passagier hat in der Luft unvermittelt einen Flugbegleiter attackiert und ihn in den Schwitzkasten genommen. Andere Crewmitglieder und Fluggäste hätten den Passagier daraufhin am Donnerstagabend überwältigt und zur Ruhe gebracht, sagte am Freitag ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen Hannover. Der Mann wurde mit Gurten auf einem Sitzplatz fixiert. Damit sei die Luftsicherheit gewährleistet gewesen und der Flug konnte fortgesetzt werden, hieß es von der Polizei.

Schon vor dem Angriff hatte sich der Mann den Anweisungen der Flugbegleiter widersetzt. Er hatte auf der Toilette der Maschine der Fluggesellschaft AirCairo geraucht. Als die Crew ihm das verbot und er auf Klopfen nicht reagierte, öffneten die Flugbegleiter die Tür und fanden den Mann nackt im WC-Raum. Der 27-Jährige zog sich dann wieder an, später griff er plötzlich das männliche Crewmitglied an.

Nach der Landung in Hannover um 20.35 Uhr übernahm die Bundespolizei den Angreifer. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, sagte der Sprecher. Zudem müsse der 27-Jährige sich wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten, weil er verbotenerweise im Flugzeug rauchte. Alkohol hatte der Mann nicht getrunken, wie ein Test am Flughafen ergab.