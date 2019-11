Unglück in Bergwerk : Nach Verpuffung in Teutschenthal-Grube: Alle Arbeiter geborgen

Etwa drei Dutzend Kumpel sitzen in einem Schutzraum 700 Meter unter Tage fest.

von dpa

08. November 2019, 10:59 Uhr

Teutschenthal | Die nach einer Verpuffung in der GrubeTeutschenthal in Sachsen-Anhalt zeitweise unter Tage eingeschlossenen Menschen sind alle befreit. Alle seien wohlbehalten, teilte die Polizei in Halle im Kurznachrichtendienst Twitter am Freitag mit.

Sachsen-Anhalts Wirtschaftsministerium sagte "MDR Sachsen-Anhalt", 37 Bergleute seien unter Tage gewesen. Nach der Verpuffung saßen sie in rund 700 Metern Tiefe fest. Sie befanden sich in Sicherungsräumen und waren mit Sauerstoff versorgt, sagte ein Sprecher des Landesbergamts in Halle.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen verletzt. Die Presseagentur AFP berichet, ein Opfer sei schwer, das zweite leicht verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei in Halle an der Saale sagte. Wie es zu der Verpuffung in der Grube kam, kann der Gruben-Betreiber, die Geiger-Gruppe, noch nicht sagen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Wasserstoffverpuffung?

Die Grubenwehr misst nach "MDR"-Angaben aktuell die Wasserstoffkonzentration. Zur Zeit gehe man davon aus, dass es sich um eine Wasserstoffverpuffung gehandelt habe. Nach aktuellem Kenntnisstand seien keine giftigen Stoffe ausgetreten oder in die Umwelt gelangt.

Der Sprecher des Wirtschaftministeriums sagte, die Verpuffung habe keine größeren Schäden angerichtet, die Fahrstühle seien in Takt.

Deponie für mineralische Abfälle

In der Grube Teutschenthal arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 100 Menschen. In den vergangenen 15 Jahren wurde das im Jahr 1982 stillgelegte Bergwerk umgebaut. Heute handelt es sich um ein sogenanntes Versatzbergwerk. Dort werden auf 14 Quadratkilometern Grundfläche mineralische Abfälle deponiert, um die Grube zu stabilisieren. Bis in die 1980er Jahre wurden dort Kali und Steinsalze abgebaut.

Für die Grube gebe es spezielle Sicherungs- und Rettungsszenarien, sagte der Abteilungsleiter Bergbau im Landesamt für Geologie und Bergwesen, Uwe Schaar, in Halle.