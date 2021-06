Kriminalität : Nach Tötungsdelikt: Opfer aus Espelkamp werden obduziert

Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen, der am Donnerstag zwei Menschen erschossen haben soll. Die Leichen werden jetzt gerichtsmedizinisch untersucht.

Espelkamp | Nach tödlichen Schüssen auf eine Frau und einen Mann in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Obduktion der Leichen begonnen. Das sagte die Bielefelder Polizei am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der am Donnerstag rund sechs Stunden nach der Tat in Niedersachsen an seinem Wohnort festgenommene mutmaßliche Täter (48) sollte am Freitag einem Haftric...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.