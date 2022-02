Vorhersage : Nach Sturm und Regen ruhiges Winterwetter

Der Frühling steht vor der Tür. Vielerorts wird es in den nächsten Tagen sonnig, bei Temperaturen bis zu 13 Grad.

Nach stürmischen Tagen mit vielen Wolken und Niederschlägen bringt Hoch „Kai“ zum Wochenstart in weiten Teilen Deutschlands ruhiges Spätwinterwetter. Kurz vor dem meteorologischen Winterende werde es am Sonntag meist freundlich vielerorts auch länger sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mit. Nur im Osten könne sich der Nebe...

