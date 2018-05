Mai-Sommer mit bis zu 31 Grad : Nach den Unwettern kommt der Hochsommer

Hier zu viel Regen, dort zu viel Sonne: Sachsen klagt nach Starkregen über Hochwasser, in anderen Teilen Deutschlands herrscht Trockenheit. Nicht nur die Bauern hoffen auf Niederschlag, auch die Waldbrandgefahr steigt mancherorts auf die Höchststufe - und nun kommt ein Wochenende wie im Hochsommer.

von dpa

25. Mai 2018, 12:21 Uhr

Deutschland steuert auf heißes Sommerwetter zu - und das am letzten Mai-Wochenende: Temperaturen von bis zu 31 Grad und viel Sonnenschein erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) rund vier Wochen vor dem kalendarischen Sommeranfang.

Während sich der Süden und Südosten nach Starkregen und Gewitter auf das Sommerwetter freut, verursacht die andauernde Trockenheit im Norden und Osten Probleme.

Am Donnerstag hatten heftige Niederschläge die Region heimgesucht - Straßen wurden überspült und Keller liefen voll. Einige Menschen wurden leicht verletzt, wie die Feuerwehr berichtete. Am Freitagmorgen fielen die Pegelstände im Vogtland zwar wieder. Aufgrund des noch erwarteten örtlichen Starkregens werde sich der Rückgang aber verzögern, teilte das Landeshochwasserzentrum mit. Die Niederschläge sollten aber weniger heftig werden als zuvor, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig.

In vielen Regionen Brandenburgs und Niedersachsens erreichte dagegen die Waldbrandgefahr schon die höchste Warnstufe. «In Anbetracht der extrem hohen Brandgefahr sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte», teilte das brandenburgische Umweltministerium vorsorglich mit.

Auch die Landwirte klagen über die andauernde Trockenheit. In Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern seien vereinzelt die ersten Trockenschäden an Getreidepflanzen sichtbar, sagte sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. Betroffen seien vor allem Weizen, Gerste und Raps. «Die Pflanzen brauchen jetzt Wasser, damit es nicht zu größeren Schäden kommt.»

Auch in Brandenburg und Schleswig-Holstein ist das Wetter für viele Bauern zu trocken. Entsprechend wünschen die Landwirte sich jetzt Regen. Man hoffe «auf geordneten Niederschlag, keinen extremen».

Am Wochenende geht es vor allem am Oberrhein mit den Temperaturen kräftig nach oben. Am Sonntag und Montag pendeln die Höchstwerte zwischen 24 und 31 Grad. «Rekordverdächtig ist das zwar nicht - aber die Wetterlage bleibt uns erst einmal erhalten», so der Meteorologe.

Wie lange die sommerlichen Temperaturen anhalten, sei noch unklar. Fest steht: In manch begehrtem Sonnen-Urlaubsziel in Südeuropa liegen die Temperaturen derzeit unter den Deutschland-Höchstwerten.