Eurovision Song Contest : Musiker für ESC werden am 10. Februar vorgestellt

Wer geht in das Rennen um den besten Song beim ESC-Finale 2022? Eine Jury wählt aus 944 Bewerbungen die Kandidaten aus, im März hat das Publikum das Wort.

Wer vertritt Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest (ESC)? Am 10. Februar wird das Geheimnis gelüftet, welche Musikerinnen und Musiker ins Rennen um die deutsche Teilnahme am ESC-Finale 2022 gehen. Insgesamt waren 944 Bewerbungen von Music-Acts mitsamt ihrer Songs eingegangen, teilte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Dienstag in Hamburg mi...

