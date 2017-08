Polizei untersucht Fahrzeuge : Müllwagen erschlägt ganze Familie: Rätsel um Unfallursache

vergrößern 1 von 6 Foto: Friso Gentsch 1 von 6











Nach dem Müllwagen-Unfall mit fünf Toten am Freitag in Nagold kann die Suche nach der Ursache noch einige Tage andauern. «So etwas braucht Zeit», sagte ein Sprecher der Polizei in Baden-Württemberg. «Der ganze Lastwagen muss unter die Lupe genommen werden.»

Ein Spezialist sei beauftragt worden, ein Gutachten zu dem Unglück zu erstellen. Mit Ergebnissen rechnen die Beamten erst im Laufe der kommenden Woche. Bisher geht die Polizei davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Unfall geführt hat.

Der Müllwagen war beim Abbiegen umgekippt und hatte ein Auto unter sich begraben. In dem im Kreis Konstanz zugelassenen Fahrzeug saßen die 25 Jahre alte Fahrerin und ihr 22 Jahre alter Lebensgefährte, die zwei Jahre alte Tochter und der nur wenige Wochen alte Sohn sowie die 17 Jahre alte Schwester der Fahrerin. Alle Fünf wurden bei dem Unfall getötet.

Der 54 Jahre alte Fahrer des Lastwagens und dessen 26 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer erlitt einen schweren Schock. Beide kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann (CDU) reagierte entsetzt. Alle Gedanken nach dem tragischen Ereignis würden der Familie der Opfer gelten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Wir sind geschockt. Es ist eine Katastrophe .» Auch um die Helfer müsse man sich jetzt kümmern, sagte Großmann. Landrat Helmut Riegger (CDU) sprach von einem Schock für den Landkreis Calw. «Das ist ein ganz schlimmes und tragisches Unglück», sagte er. «Ich spreche allen mein Beileid aus.»

Der Fahrer des Müllwagens habe an mehreren Stellen hölzernen Sperrmüll abholen sollen, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens der «Bild»-Zeitung. So ein Drama habe es in der 116 Jahre langen Unternehmensgeschichte noch nie gegeben, sagte er den «Stuttgarter Nachrichten» und der «Stuttgarter Zeitung».

Unfälle, bei denen Laster auf Autos stürzen, geschehen selten, dann aber meist mit schweren Folgen. 2015 geriet ein Laster in Brandenburg kurz vor Heiligabend in den Gegenverkehr und stürzte auf einen Wagen. In dem voll besetzten Fahrzeug starben vier Menschen, nur einer überlebte.

Pressemitteilung der Polizei

Zweite Pressemitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 12.Aug.2017 | 12:37 Uhr