Klimawandel als Herausforderung : Mit diesen Maßnahmen sollen die Küsten im Norden zukünftig geschützt werden

Der durch den Klimawandel befeuerte Anstieg des Meeresspiegels birgt für mehrere Hunderttausend Menschen in Norddeutschland eine Gefahr: Allein in Schleswig-Holstein leben mehr als 330.000 Menschen in überflutungsgefährdeten Gebieten. Der Generalplan Küstenschutz soll Sicherheit für die Zukunft bieten.

Der Blick in die Zukunft beginnt mit einem Rückblick: Fast 60 Jahre ist die verheerende Sturmflut vom 16./17. Februar 1962 her, bei der in Hamburg mehr als 300 Menschen starben und in Schleswig-Holstein die Halligen verwüstet wurden. Von rund 560 Kilometer Seedeichen wurde damals fast die Hälfte zerstört (rund 150 Kilometer) oder beschädigt (etwa 120 k...

