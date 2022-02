Panorama : Ministerin Roth gratuliert Gerhard Richter zum 90.

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat dem Maler Gerhard Richter zu seinem 90. Geburtstag am Mittwoch (9. Februar) gratuliert. „Mit seiner Kunst hat Gerhard Richter über Jahrzehnte hinweg immer wieder Versuche allzu einfacher und klarer Deutungen durchkreuzt“, schrieb Roth in einer am Montag in Berlin verbreiteten Erklärung. „Dabei ist die kraftvolle ästhetische Wirkung seiner Werke bei allem Variantenreichtum eine Konstante seines Schaffens geblieben.“

Die außerordentliche Bedeutung seines Werkes spiegele sich nicht nur in seinen zahlreichen Auszeichnungen, sondern auch in vielbeachteten und diskutierten Ausstellungen. Mit seiner großzügigen Geste, dem Museum des 20. Jahrhunderts in Berlin langfristig zahlreiche seiner Werke zu überlassen, habe er sich zusätzlich große Verdienste um den Museumsstando...

