Indianapolis : Mindestens acht Tote nach Schüssen in Fedex-Lager

In einer Fedex-Lagehalle in Indianapolis fallen Schüsse. Mehrere Menschen werden getötet. Der Schütze nimmt sich selbst das Leben. Mehrere Menschen werden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt.

Indianapolis | Bei Schüssen in einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in den USA sind Medienberichten zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Der Vorfall hatte sich am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana ereignet. Die Toten seien in dem Zentrum entdeckt worden, teilte die Polizei laut US-Medien mit. ...

