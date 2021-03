Unfall : Mindestens 32 Tote bei Zusammenstoß zweier Züge in Ägypten

In Ägypten kollidieren zwei Züge. Traurige Bilanz: Mehr als 30 Tote und mehrere Dutzend Verletzte. Die beiden Züge stießen demnach in dem Ort Tahta südlich der Stadt Assiut zusammen.

Kairo | Beim Zusammenstoß zweier Züge sind in Ägypten mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das ägyptische Gesundheitsministerium meldete zudem 66 Verletzte. Die Opfer seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die beiden Züge stießen demnach in dem Ort Tahta südlich der Stadt Assiut zusammen. Der Ort liegt rund 375 Kilometer südlich von Kairo. Auf Bi...

