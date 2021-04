Drama vor Bali : Militärchef: Indonesisches U-Boot gefunden

Vier Tage nach seinem Verschwinden vor der Küste Balis ist das indonesische Marine-U-Boot gefunden worden.

Jakarta | Die 53 Menschen an Bord seien tot, teilte der Armeechef des südostasiatischen Landes, Luftmarschall Hadi Tjahjanto, mit. Die in Deutschland gebaute „KRI Nanggala-402“ war in Surabaya auf Java in See gestochen und nahm an einer Torpedo-Angriffsübung teil, als sie am Mittwochmorgen rund 95 Kilometer nördlich von Bali den Funkkontakt verlor. Am Donner...

