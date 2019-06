Bis zu 32 Grad : Meteorologen erwarten bislang wärmsten Tag des Jahres

Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn wird es sonnig und heiß. Doch schon zum Wochenbeginn wird sich das Wetter örtlich wieder ganz anders präsentieren.

von dpa

01. Juni 2019, 17:22 Uhr

Deutschland steht der bislang wärmste Tag des Jahres bevor: Temperaturen von bis zu 32 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den Sonntag voraus.

Vor allem im Osten der Republik, im Norddeutschen Tiefland und in den Flussniederungen lockt dabei ein Sommertag wie aus dem Bilderbuch ins Freie.

«Die Sonne lacht von früh bis spät vom Himmel, die paar wenigen kleinen Quellwolken, die sich zum blauen Himmel gesellen, bleiben harmlos», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.

Doch bereits am Montag ist es mit dem tollen Sommerwetter auch schon wieder vorbei. Dann drohen unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. Am schlimmsten wird es den Angaben zufolge in einem breiten Streifen, der etwa von Baden-Württemberg über die Mitte Deutschlands bis zur westlichen Ostsee reicht. Ursache dafür sei das Tiefdruckgebiet «Frank», das «uns wahrscheinlich die erste sommerliche Schwergewitterlage in diesem Jahr» beschert, sagte der Meteorologe.

Auch an den folgenden Tagen wird es der Vorhersage zufolge im Osten und Süden noch heftige Gewitter geben. Im Nordwesten und Norden ist die Gewittergefahr deutlich geringer - dort ist es dann mit 21 bis 24 Grad aber auch nicht mehr ganz so sommerlich warm.