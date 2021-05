Benefizveranstaltung : Met-Gala mit Billie Eilish und Timothée Chalamet geplant

Es ist die Party des Jahres in New York - die Met-Gala. In diesem Jahr soll sie endlich wieder stattfinden. In einem kleineren Rahmen zwar, aber mit vielen Stars.

New York | Mit Schauspieler Timothée Chalamet, Sängerin Billie Eilish, Dichterin Amanda Gorman und Tennis-Profi Naomi Osaka will das New Yorker Metropolitan Museum im September die zwei wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallenen Met-Galas nachholen. Die Stars würden als Mit-Ausrichter der für den 13. September „in kleinerem Rahmen“ geplanten Benefiz-Gala fu...

