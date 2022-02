Baden-Württemberg : Mehrere Verletzte bei Auseinandersetzung in Ulmer Innenstadt

Ein Streit findet in Ulm ein blutiges Ende: Mehrere Menschen werden verletzt. Zunächst sind die Informationen der Polizei spärlich.

Bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von Ulm sind am Montagabend mehrere Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Polizei sprach zunächst von drei bis vier Verwundeten. Wie schwer die Verletzungen sind, müsse im Krankenhaus geklärt werden. Nach ersten Erkenntnissen war aber niemand in Lebensgefahr. Bei dem Streit sei ein Messer oder ein äh...

