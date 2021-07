Klimawandel : Mehrere Brände in Griechenland - ein Großbrand auf Euböa

Große Hitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad seit Wochen: Die Erde in Griechenland ist trocken. Da hat Feuer ein leichtes Spiel.

Nimporio | In Griechenland sind erneut mehrere Brände ausgebrochen, darunter ein großer Waldbrand auf der Insel Euböa. Er konnte bis zum Nachmittag nicht unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in Wäldern in der Nähe des Ortes Nea Styra im Südteil der Insel ausgebrochen und hatte sich wegen starker Winde schnell ausgebrei...

