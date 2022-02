Panorama : Mehr Weiterbildungen zum Lokführer

Die Weiterbildung zum Lokführer stößt in Niedersachsen auf steigendes Interesse: In wenigen Jahren hat sich die Teilnehmerzahl verfünffacht. Die Landesregierung und die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit zogen deshalb am Donnerstag eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Initiative „Zug um Zug zum Lokführer“ seit 2019. Dennoch bleibe viel zu tun, „denn der Fachkräftemangel besteht weiter fort“, sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Außerdem müssen wir es schaffen, mehr Frauen für den Beruf zu begeistern.“

Seit 2019 dürfen Eisenbahnunternehmen laut Gesetz potenzielle Lokführer einstellen, selbst ausbilden und dann einsetzen. Die Kosten davon werden teilweise von der Arbeitsagentur getragen. Das Land und die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit haben organisatorische Hilfe geleistet. Im Jahr 2017, also vor Änderung des Quali...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.