Gesellschaft : Mehr Offenheit beim Thema Menopause

Hitzewallungen, Schweißausbrüche, veränderte Brüste: Viele Frauen kennen das. Lange waren die Wechseljahre ein Tabuthema. Jetzt tut sich etwas in der Gesellschaft. Nach Ansicht einer Ärztin gibt es dafür einen einfachen Grund.

Wer sich unter Frauen umhört, landet irgendwann bei einem Wort, das alle treffen wird. Die Menopause. Gefühlt herrscht in der Gesellschaft eine neue Offenheit und Lockerheit beim Thema - ist das wirklich so? Viele bekannte Frauen sprechen derzeit erfrischend offen über die Wechseljahre. Hollywoodstar Salma Hayek (55, „House of Gucci“) erklärt damit in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.