Ethiopian Airlines bestätigt : Mehr als 150 Tote bei Absturz nahe Addis Abeba

Die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines hat via Twitter den Tod aller Insassen beim Absturz ihrer Maschine in Äthiopien bestätigt.

von dpa

10. März 2019, 12:35 Uhr

Bei dem Unglück am Sonntagmorgen nahe der Hauptstadt Addis Abeba habe es keine Überlebenden gegeben, berichtete das Staatsfernsehen. An Bord der Boeing 737 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines waren nach ersten Angaben der Airline 149 Passagiere und 8 Crew-Mitglieder. Die Insassen hätten 33 verschiedene Nationalitäten gehabt. Die Rettungsmaßnahmen liefen noch, hieß es am Vormittag in einer Mitteilung.

Die Maschine befand sich demnach auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi und stürzte etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt ab. Der Funkkontakt zu der Maschine sei wenige Minuten nach dem Start am Sonntagmorgen abgebrochen, erklärte die Airline. Zur Absturzursache war zunächst nichts bekannt.

Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.