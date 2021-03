Zukunftspläne : Matthew McConaughey möchte noch mal in die Flitterwochen

Matthew McConaughey ist mit seinem Leben rundum zufrieden. Und seiner Frau macht er ein ganz besonderes Kompliment.

Berlin | Oscar-Preisträger und Dreifachvater Matthew McConaughey („Dallas Buyers Club“) möchte nach dem Auszug seiner Kinder (12, 11, 8) wieder in die Flitterwochen. „Ach, nur noch zehn Jahre, dann sind die Kids aus dem Haus! Ich sage meiner Frau immer, dass wir dann wieder in die Flitterwochen gehen“, sagte der 51-Jährige der „Bild“-Zeitung. Er habe all...

