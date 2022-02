R&B-Königin : Mary J. Blige: Mit neuem Album zur „Super Bowl“-Show

Sie wird als „Queen of R&B“ von vielen verehrt. An ihrem neuen Album arbeiteten nun weitere Stars der Black-Music-Szene mit.

Wenn das kein Timing ist: Als einzige Frau eines Star-Quintetts tritt die R&B-Musikerin Mary J. Blige (51) am Sonntag in der „Super Bowl“-Halbzeitshow auf - und hat dabei gleich ein neues Album im Gepäck. Die 13 Tracks von „Good Morning Gorgeous“, dem Nachfolger ihres Top-3-Erfolgs „Strength Of A Woman“ von 2017, haben tatsächlich einiges zu bieten, u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.