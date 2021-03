Raumfahrt : Mars-Rover fährt erstmals über den Roten Planeten

Dank seines Sechsrad-Antriebs kann der Mars-Rover „Perseverance“ über den Planeten düsen. Nun hat es eine erste Spritztour gegeben - im galaktischen Tempo von nur 33 Minuten für stolze 6,5 Meter.

New York | Der Mars-Rover „Perseverance“ hat seine erste Tour auf dem Mars erfolgreich hinter sich gebracht. Nach Nasa-Angaben legte das Fahrzeug zwei Wochen nach seiner Landung auf dem Roten Planeten eine Strecke von 6,5 Metern zurück. Für die Strecke brauchte der Rover am Donnerstag gut 33 Minuten. Die Fahrt war als Test für Perseverance (auf deutsch in etw...

