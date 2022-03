Rock : Marius Müller-Westernhagen kündigt neues Album an

Nach acht Jahren ist es wieder so weit. Rock-Sänger Marius Müller-Westernhagen bringt im Mai sein neues Studioalbum heraus.

Marius Müller-Westernhagen („Freiheit“) hat ein neues Album angekündigt. Das 23. Studioalbum des deutschen Rock-Sängers soll am 20. Mai unter dem Titel „Das eine Leben“ erscheinen, wie Sony Music Entertainment am Donnerstag in Berlin mitteilte. Bereits für den 25. März ist die Auskopplung des Stücks „Zeitgeist“ vorgesehen. Nach den Angaben ist es das ...

