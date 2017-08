Frau getötet : Mann wegen Mordes mit Beil vor Gericht

vergrößern 1 von 1 Foto: Fredrik von Erichsen 1 von 1

Nach der Bluttat im Oktober 2016 zu Hause sei der Angeklagte in die Innenstadt gefahren. Dort stürzte er sich laut Staatsanwaltschaft von der Galerie eines Kaufhauses 20 Meter in die Tiefe und überlebte diesen Suizidversuch. Die Schwurgerichtskammer hat vorerst sechs Verhandlungstage terminiert und will den Prozess Ende August abschließen.

von dpa

erstellt am 15.Aug.2017 | 05:01 Uhr