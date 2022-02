Panorama : Mann fährt Bahnschranke kaputt: in Autowerkstatt gefunden

Auf der Insel Rügen hat ein Senior mit seinem Auto eine Bahnschranke kaputt gefahren und ist dann mit seinem demolierten Auto geflüchtet. Die Bundespolizei spürte den 86-Jährigen wenig später in einer Autowerkstatt auf. Er habe erklärt, er habe die Schranke an dem Bahnübergang nicht gesehen, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Nun werde auch die Verkehrsbehörde informiert, die die Führerscheintauglichkeit überprüfen soll.

Der Senior aus Sassnitz müsse sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. Der Vorfall hat sich am Freitag in Borchtitz an der Bahnstrecke Bergen-Sassnitz ereignet. Ein Zug fuhr danach gegen die abgerissene Halbschranke, wurde aber nicht beschädigt. Ein Zeuge hatte die Bundespolizisten alarmiert....

