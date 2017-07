Tat wohl Familiendrama : Mann erschießt zwei Menschen in Wohnviertel

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Rosar 1 von 1

Der Mann hatte laut Polizei am späten Samstagabend in einem Wohnviertel in Nürtingen eine Frau und einen Mann erschossen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die genauen Umstände der Tat waren zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 10:16 Uhr