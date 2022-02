Mode : Mailänder Fashion Week: Ferrari auf dem Laufsteg

Die Mailänder Fashion Week meldetet sich mit 60 Shows vor Publikum zurück - mit Sitzreihen so voll besetzt wie in Zeiten vor der Pandemie.

Ferrari auf der Fashion Week? Wer da an die neuesten Rennboliden auf dem Laufsteg denkt, der irrt. Vielmehr führten Models am Sonntagvormittag in Mailand die Mode gewordene Markenphilosophie der Sportwagenlegende vor. Im letzten Jahr hatte Ferrari ein ambitioniertes Fashion-Projekt lanciert, nun stellte man die Kollektion erstmals im Kreise der großen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.