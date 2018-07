Zar Nikolaus II. : Märtyrer der Monarchisten

1917 Die russische Februarrevolution setzt dem Zarenregime ein Ende. Am 15. März verzichtet Nikolaus II. auf den Thron, den er 1894 bestiegen hatte. Der Gang ins britische Exil scheitert am Widerstand in Großbritannien. Am 7. November übernehmen in der Oktoberrevolution die kommunistischen Bolschewiki die Macht. Der Widerstand bürgerlicher und zarentreuer Gruppen weitet sich binnen Monaten zum Bürgerkrieg aus.



1918 Nach monatelangem Hausarrest werden Nikolaus II., seine Frau und ihre fünf Kinder von Bolschewiki in der Nacht auf den 17. Juli im Ipatjew-Haus in der Stadt Jekaterinburg erschossen.

1922 Eine Frau, bei der es sich vermutlich um eine in Westpreußen geborene Bauerntochter handelte, sorgt für Aufsehen: Sie behauptet, die Zarentochter Anastasia zu sein und die Erschießung überlebt zu haben. Die Frau, die sich Anastasia Manahan und Anna Anderson nannte, blieb bis zu ihrem Tod bei ihrer Behauptung. Vor allem die Verfilmung ihres Lebens mit Ingrid Bergman in der Hauptrolle steigerte ihre Prominenz. 1994 schloss eine DNA Probe jede Verwandtschaft mit dem Zaren aus.



1977 Der spätere russische Präsident Boris Jelzin lässt das Ipatjew-Haus abreißen, weil es sich über die Jahre zu einer Wallfahrtsstätte für Monarchisten entwickelte.

1979 Die Gebeine von einigen der Opfer werden in einem Waldstück entdeckt, die

Sowjetunion hält dies aber

geheim.



1992 Nach dem Ende der Sowjetunion werden die Gebeine identifiziert. Ein Verwandter der Toten stellte seine DNA zur Verfügung: Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II.

1998 Am 17. Juli , 80 Jahre nach dem Mord, werden die sterblichen Überreste der Ermordeten in der Sankt Petersburger Peter-und-Paul-Kathedrale beigesetzt – in Anwesenheit Jelzins, zu diesem Zeitpunkt russischer Präsident.



2000 Die russisch-orthodoxe Kirche spricht Nikolaus II. und seine Familie heilig.

