70 Feuerwehrleute im Einsatz : Londoner Camden Market nach Brand wieder geöffnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Yusof Abdul-Rahman 1 von 1

Nach einem Großbrand auf einem bekannten Londoner Markt ist der Camden Lock Market wieder weitgehend für Besucher geöffnet. Wie eine Sprecherin der Betreiberfirma sagte, blieb das Feuer nur auf ein Gebäude beschränkt.

Ein kleiner Abschnitt rund um den Einsatzort bleibe zur Sicherheit abgesperrt. «Glücklicherweise ist niemand bei dem Vorfall verletzt worden», sagte sie. Das Feuer war am frühen Montagmorgen in einer Markthalle des bei Touristen sehr beliebten Marktes ausgebrochen und hatte sich rasch vom ersten Stock bis zum Dach der dreistöckigen Halle ausgebreitet.

Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften etwa drei Stunden mit zehn Löschfahrzeugen gegen die Flammen. Über den Grund für das Feuer gab es zunächst keine Informationen. In dem Gebäude befinden sich verschiedene Geschäfte. Dem «Guardian» zufolge sieht es danach aus, als sei das Feuer in einem Gitarrenladen in der Nähe ausgebrochen.

Zeugin Joan Ribes sagte: «Das Feuer breitet sich sehr schnell aus.» Leute würden zusehen, aber sie habe befürchtet, das Gebäude könne explodieren, da dort in der Nähe Restaurants mit Küchen seien. Der Camden Market besteht aus verschiedenen Märkten und Hunderten Geschäften, Ständen und Restaurants. Teile des Marktes fielen bereits im Februar 2008 Flammen zum Opfer. Der Markt gilt als große Touristenattraktion.

Am 14. Juni war in London ein 24-stöckiges Hochhaus abgebrannt. Das Feuer konnte sich über die entflammbare Fassadenverkleidung rasend schnell ausbreiten. Mindestens 80 Menschen kamen in den Flammen ums Leben.

London Fire Brigade Tweet 1

London Fire Brigade Tweet 2

London Fire Brigade Tweet 3

London Fire Brigade auf Facebook

Bericht The Guardian

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 14:07 Uhr