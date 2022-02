Panorama : Lkw-Zugmaschine verliert Anhänger bei der Fahrt

Ein Lkw hat am Dienstag auf der Bundesstraße 104 bei Neubrandenburg während der Fahrt seinen Sattelzuganhänger verloren. Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Anhängerkupplung der Zugmaschine wohl defekt, weshalb sich der Anhänger plötzlich beim Auffahren auf die B 104 nahe Chemnitz bei Neubrandenburg löste. Obwohl der Hänger mitten auf der Fahrbahn beide Fahrspuren blockierte, fuhr niemand dagegen. „Das war in dem Fall ein großes Glück“, sagte der Polizeisprecher. Zugmaschine und Hänger mussten nach der Bergung neben der Straße stehenbleiben und sollen erst genau untersucht werden. Die B104 war rund zwei Stunden in beiden Richtungen gesperrt. Der Schaden wurde vorerst auf eine vierstellige Summe geschätzt.

