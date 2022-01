Sturmtief „Nadia“ im Norden : Liveblog: Bundesamt warnt vor schwerer Sturmflut an der Nordseeküste 

Orkanböen haben den Norden in der Nacht zu Sonntag schwer getroffen. Auch in Großbritannien und Polen gibt es Tote und Schäden. Die Gefahr ist nicht überstanden – es herrscht weiterhin Sturmflut-Alarm. Alle News zum Unwetter im Liveblog.

Sturmtief „Nadia“ hat die Feuerwehren in Nord- und Ostdeutschland in der Nacht zu Sonntag stark gefordert. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntagmorgen weiter vor Unwettern. Auch Polens und Großbritanniens Küste sind betroffen. Liveticker block...

