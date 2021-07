Hollywood : Liam Neeson: Anfang als Schauspieler kann hart sein

Legan P. Mace/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Legan P. Mace/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

65 Prozent aller Schauspielerinnen und Schauspieler seien die meiste Zeit arbeitslos. „Man wird also oft abgelehnt und muss Durststrecken überstehen“, was Liam Neeson seinem Sohn ersparen wollte.

Berlin | Hollywoodstar Liam Neeson (69) hatte in seinem neuen Film „Made in Italy“ einen besonderen Drehpartner: seinen Sohn Micheál Richardson (26). Anfangs war er ein wenig besorgt, dass dieser auch Schauspieler werden wollte, wie Neeson der „Augsburger Allgemeinen“ sagte. „Denn gerade die Anfänge in diesem Job können verdammt hart sein. Selbst meine gute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.