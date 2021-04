Klima : Letzter Gletscher Deutschlands verschwindet in zehn Jahren

In Deutschland gibt es derzeit noch fünf kleine Gletscher. Forscher sind bislang davon ausgegangen, dass sich das Sterben der Gletscher bis 2050 hinziehen könnte. Doch weit gefehlt.

München | Deutschlands Gletscher verschwinden: Schon in zehn Jahren könnte auch das letzte „ewige“ Eis geschmolzen sein. „Die Tage unserer bayerischen Gletscher sind gezählt, und das früher als gedacht“, sagte Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) bei der Vorstellung des zweiten Bayerischen Gletscherberichts am in München. Bislang waren die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.