Zwei Tote in Weilerbach : Leichenfund in Gehöft: Polizei fahndet weiter nach Sohn

Nachdem zwei Leichen in einem Wohnhaus gefunden wurden, sucht die Polizei im Landkreis Kaiserslautern weiter nach dem Verdächtigen. Sie geht dabei mehreren Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Weilerbach | Auch zwei Tage nach dem Fund zweier Leichen in einem Haus in Rheinland-Pfalz sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. „Man hat ihn immer noch nicht“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. In der Nacht seien zwar weitere Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, die allerdings nicht zum Erfolg geführt hätten. Die Einsatzkräfte suchen im Landkreis ...

