Musik-Wettbewerb : Laura Pausini und Mika moderieren ESC

Der Eurovision Song Contest (ESC) wird dieses Jahr in Italien ausgetragen. Nun sind die Gastgeber der Show bekanntgegeben worden. Wer sind sie?

Die Popstars Mika und Laura Pausini werden den Eurovision Song Contest(ESC) in Turin moderieren. Zusammen mit dem TV- und Radiomoderator Alessandro Cattelan sind die beiden die Gastgeber des Wettbewerbs vom 10. bis 14. Mai in Italien. Das wurde am Mittwochabend beim traditionellen Musikfestival von Sanremo offiziell bestätigt, als die drei zusammen au...

