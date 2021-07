Fischaufzuchtanlage : „Lachse auf Koks“? Rauschgift in Bachzulauf entdeckt

Lachse springen nicht ohne Grund. Manchmal fühlen sie sich schlicht nicht wohl in ihrem Element. Pflanzenschutzmittel können die Ursache sein. Oder Rauschgift.

Kirchhundem | Ein rätselhaftes Verhalten von Junglachsen in einer Fischaufzuchtanlage im Sauerland hat möglicherweise einen kuriosen Hintergrund: In einem der zulaufenden Bäche konnten Analytiker des Landesumweltamtes NRW (Lanuv) das Rauschgift Kokain und ein Kokain-Abbauprodukt nachweisen. Es war im Juni 2020, als ein Fischwirtschaftsmeister am Lanuv-Standort K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.