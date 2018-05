Mehr als 100 Menschen an Bord : Kuba: Passagiermaschine nach Start in Havanna abgestürzt

Eine Boeing 737 stürzte kurz nach ihrem Start ab. Das berichten lokale Medien. An Bord sollen 104 Menschen gewesen sein.

von Tobias Bosse

18. Mai 2018, 19:39 Uhr

In der kubanischen Hauptstadt Havanna ist es nach übereinstimmenden Medienberichten zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Dabei soll das Flugzeug des Typen Boeing 737 der Airline Cubana de Aviacion kurz nach dem Start vom internationalen Flughafen José Martí abgestürzt sein.

Ungeklärte Umstände

Kubanische Staatsmedien berichten von mehr als 100 Passagieren, die sich beim Start an Bord der 737 aufgehalten haben sollen. Der Präsident der Fluggesellschaft bestätigte indes, dass das Flugzeug in einer unbewohnten, landwirtschaftlichen Gegend "ohne Wohnbebauung" abstürzt sei.

Der internationale Flughafen José Martí in Havanna gibt an, dass die Passagiermaschine auf dem Weg in die ostkubanische Stadt Holguin gewesen sein soll. Über mögliche Verletzte sowie über die Umstände, die zum Absturz geführt haben, ist bislang noch nichts bekannt. Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen dicke, schwarze Rauchschwaden, die über den Himmel des Flughafens ziehen.

Präsident: "Hohe Zahl von Opfern"

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel erklärte: "Es scheint, dass es viele Opfer gegeben hätte". Er ist inzwischen beim Unfallort angekommen. Das kubanische Staatsfernsehen berichtet derweil, dass es sich bei der Besatzung um eine ausländische handeln soll, nähere Angaben zur Nationalität wurden bislang nicht gemacht.

Erste Berichte gehen davon aus, dass dieses Boeing-Modell 26 Jahre alt sein soll. In den vergangenen Monaten hatte die Fluggesellschaft bereits einige ihrer älteren Maschinen aus dem Flugbetrieb genommen.

Das folgende Fotomaterial soll von einem Besucher des Flughafens unmittelbar nach dem Absturz aufgenommen und anschließend auf Twitter veröffentlicht worden sein.





#ACTUALIZACIÓN Medios locales cubanos señalan q serían más de cien muertos entre pasajeros (107) y tripulación. Era un Boeing 737 de Cubana de Aviación, cayó a unos minutos de despegar en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana, su destino era la provincia de Holguín pic.twitter.com/Wi0hXeIK74 — Ma de Jesús González (@marychuyglez) 18. Mai 2018

Der Artikel wird laufend aktualisiert.