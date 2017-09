Kim Jong Un vs. Donald Trump : Krieg der Worte

vergrößern 1 von 1 Foto: Ahn Young-Joon 1 von 1

von Dirk Godder

erstellt am 25.Sep.2017 | 23:00 Uhr

Im Streit um sein Atomprogramm wirbt das diplomatisch isolierte Nordkorea mit offenen Briefen an ausländische Parlamente und Parteien um Verbündete gegen die USA. In ihren Schreiben verurteilen der außenpolitische Ausschuss der Obersten Volksversammlung und das Zentralkomitee der herrschenden Arbeiterpartei US-Präsident Donald Trump und werfen seiner Regierung vor, die ganze Welt in eine „nukleare Katastrophe“ zu führen, wie die Staatsmedien gestern berichteten.

Zudem plädieren beide Gremien für ein gemeinsames Vorgehen gegen Washington. Aus den Berichten wurde nicht klar, an welche Staaten die am Sonntag versandten Schreiben gerichtet waren.

In seinem Brief bezeichnete der Ausschuss Trumps Drohung einer Zerstörung Nordkoreas als „unerträgliche Beleidigung“.

Zugleich verteidigt er das Atomprogramm Nordkoreas. „Falls Trump denkt, er könne die Volksrepublik, eine Atommacht, durch Atomkriegsdrohungen in die Knie zwingen, ist das eine Fehlkalkulation und Ignoranz.“ Die Arbeiterpartei appelliert an Parteien im Ausland, die Politik der USA zu vereiteln und die Welt so vor einem nuklearen Desaster zu bewahren.

Der Konflikt zwischen Nordkorea und den USA über die Raketen- und Atomtests von Pjöngjang hatte sich zuletzt bei der UN-Vollversammlung in der vergangenen Woche weiter zugespitzt.