Stammzellen aus Nabelschnurblut : Krebstherapie schlägt an: Erste Frau weltweit von HIV geheilt

Eine Krebspatientin in den USA wurde von HIV geheilt. Die Verwendung von Stammzellen aus dem Nabelschnurblut erzielte vielversprechende Ergebnisse.

Als erste Frau weltweit konnte eine Patientin in den USA über eine Stammzelltransplantation von HIV geheilt werden, wie Forschende nach Angaben der Nachrichtenagentur „Reuters“ am Dienstag bei einer Fachkonferenz in Denver (Colorado) mitteilten. Mit einem ähnlichen Verfahren sei die Heilung des HI-Virus bisher nur bei zwei weiteren Menschen gelungen. D...

