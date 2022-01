Autor sieht „Alarmstufe Rot“ : Kontroverse in USA: Holocaust-Comic „Maus“ von Lehrplan gestrichen

In seinem Comic „Maus“ schildert Pulitzer-Preisträger Art Spiegelman, wie seine Eltern Auschwitz überlebten. Eine Behörde im US-Bundesstaat Tennessee hat „Maus“ jetzt vom Lehrplan gestrichen. Der Autor und jüdische Verbände kritisieren die Entscheidung.

Der Holocaust-Comic „Maus“, für den Autor Art Spiegelman 1992 als erster Comic-Autor einen Pulitzer-Preis erhielt, ist weltberühmt. In dem schwarz-weiß gestalteten Comic werden Jüdinnen und Juden als Mäuse dargestellt, die Nationalsozialisten als Katzen. Spiegelman arbeitet darin die Geschichte seiner Eltern auf, die im Zweiten Weltkrieg nach Auschwitz-Birkenau verschleppt wurden. Seit Jahrzehnten wird „Maus“ an vielen Schulen in den USA im Geschichtsunterricht eingesetzt. Die Schulbehörde des Bezirks McMinn im US-Bundesstaat Tennessee sprach sich jetzt jedoch dafür aus, das Buch aus dem Lehrplan zu streichen. Streichung wegen Schimpfwörtern und Nacktheit Am 10. Januar beschlossen die zehn Vorstandsmitglieder der Schulbehörde in einer Sitzung einstimmig, dass „Maus“ nicht länger Bestandteil des Geschichtsunterrichts für Achtklässer im Bezirk McMinn sein soll. Auslöser für die Entscheidung waren in dem Comic enthaltene Schimpfwörter, wie „damn“ („verdammt“) und „bitch“ („Schlampe“), sowie die Darstellung einer nackten Frau. „Ich verstehe, dass die Kinder im Fernsehen und auch zu Hause Schlimmeres hören, aber wir reden hier von Sachen, für die ein Schüler, wenn er sie auf dem Flur sagen würde, zu Recht eine Strafe bekommen könnte. Und wir bringen ihnen das bei und verstoßen dabei gegen unsere eigenen Regeln?“, sagte Tony Allman, Mitglied der Schulbehörde. Das geht aus einem öffentlich zugänglichen Protokoll der Sitzung hervor. Der Einwand von Julie Goodin, einer ehemaligen Geschichtslehrerin, dass das Buch ein wertvoller Beitrag sei, den Schülern die Grausamkeiten des Holocausts näher zu bringen, konnte das Gremium nicht überzeugen. Auch den Vorschlag von Schulbezirksleiter Lee Parkison, die betroffenen Stellen lediglich zu zensieren, lehnten andere Gremiumsmitglieder ab. „Alarmstufe Rot“: Kritik an Entscheidung der Schulbehörde Die Entscheidung des Schulbezirks, „Maus“ aus Schulbibliotheken zu verbannen, hat in den USA eine Kontroverse ausgelöst. „Maus“-Autor Art Spiegelman bezeichnete die Entscheidung des Schulbezirks McMinn am Donnerstag als „kurzsichtig“. Dass der Comic wegen darin enthaltener Schimpfwörter aus den Schulbibliotheken verbannt werde, stehe für ein „größeres Problem“ in den USA. „Sie fokussieren sich nur auf einige schlimme Wörter in dem Buch“, sagte Spiegelmann im Sender CNN. „Ich kann das nicht glauben.“ Im Gespräch mit der „Washington Post“ sagte Spiegelman, die Entscheidung der Behörde sei für ihn „Alarmstufe Rot“. „Mindestens ein Teil unseres politischen Spektrums scheint sehr enthusiastisch zu sein, Bücher zu verbannen“, so Spiegelman. Auch jüdische Verbände kritisierten die Entscheidung des Schulbezirks scharf. „Angesichts der ausgeprägten Wissenslücken vor allem junger Amerikaner über den Holocaust“ sei die Entscheidung „völlig unverständlich“, erklärte der Vorsitzende des American Jewish Committee, David Harris. Auch im Netz sorgte die Entscheidung für Empörung. „Die Details des Holocausts auszulassen, macht die Geschichte unsichtbar“, schrieb dazu etwa die Autorin Gwen Katz auf Twitter. Embedded reference tweet In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung verteidigte der Schulbezirk seine Entscheidung. „Maus. Die Geschichte eines Überlebenden“ sei wegen der „unnötigen Nutzung von Obszönität und Nacktheit und der Darstellung von Gewalt und Suizid“ als Lehrmittel verboten worden, hieß es darin. Derzeit werde nach anderen Werken gesucht, mit denen den Schülern die Geschichte des Holocaust auf „altersgerechtere Weise“ nähergebracht werden könne. Kulturkampf in den USA? Lehrmittel immer öfter Anlass für Debatten In US-Schulverwaltungen gibt es immer wieder heftige Auseinandersetzungen darum, welche Inhalte und Bücher auf den Lehrplan gehören. Im Zentrum der Debatten stehen dabei oftmals Bücher, die sich aus der Sicht von Minderheiten mit historischen Themen befassen. So setzten sich im vergangenen Jahr etwa Eltern im Bundesstaat Virginia dafür ein, den Sklaverei-Roman „Menschenkind“ der schwarzen Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison aus dem Lehrplan zu streichen. In Pennsylvania kämpften im vergangenen Oktober Schüler darum, ein Verbot von Büchern über den Anti-Apartheid-Kämpfer Nelson Mandela und die pakistanische Aktivistin Malala Yousafzai rückgängig zu machen. Das Vorgehen gegen solche Bücher geht meist von Konservativen aus. In jüngerer Zeit beschlossen einige Schulen auf Druck von Anti-Rassismus-Aktivisten aber auch das Streichen von Klassikern wie „Wer die Nachtigall stört“ oder „Huckleberry Finn“ aus dem Lehrplan mit der Begründung, dass darin afroamerikanische Figuren negativ dargestellt würden....

