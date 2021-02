RTL-Quizshow : Kohl-Enkel geht bei Jauch mit 64.000 Euro nach Hause

Ein Kohl-Spross als Kandidat: Johannes Volkmann, Enkel von Kanzler Helmut Kohl, hat sich bei Günther Jauch an einer 125.000-Euro-Frage versucht. Es ging ausgerechnet um Politik.

Köln | Johannes Volkmann, der Enkel des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, hat in der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ 64.000 Euro gewonnen. In der am Montagabend ausgestrahlten Ausgabe der Sendung mit Moderator Günther Jauch (64) stieg er bei der 125...

