Polizei teilt mit : Kettensägen-Angreifer von Schaffhausen festgenommen

vergrößern 1 von 4 Foto: Dominic Baur 1 von 4







Der 50-jährige Franz W. war nach Polizeiangaben am Montag mit einer laufenden Kettensäge in die Filiale seiner Krankenkasse in der Innenstadt gestürmt und hatte zwei Mitarbeiter verletzt.

Polizeimitteilung mit Fahndungsfoto am Montagabend

Bericht "20 Minuten"

Polizeimitteilung Dienstagmorgen

Polizei zu Festnahme

von dpa

erstellt am 25.Jul.2017 | 20:51 Uhr