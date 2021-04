Fernsehgeschichte : Kerkeling als Königin: 30 Jahre „lecker Mittagessen“

„Schön die Hand vors Gesicht, sonst sehen die, dass ich nur die Trixe bin - und nicht die Beatrix“: Hape Kerkeling fährt als Königin verkleidet mit einem Wagen samt Chauffeur am Schloss Bellevue vor.

Berlin | In einer spektakulären Aktion gelang es Hape Kerkeling vor 30 Jahren - am 25. April 1991 - trotz Sicherheitsvorkehrungen beim Staatsbesuch der niederländischen Königin Beatrix, in Damenkleidung am Schloss Bellevue vorzufahren. Der damals 25-Jährige forderte am Sitz des Bundespräsidenten mit aufgesetztem holländischen Akzent ein „lecker Mittagessen“...

