Auch EU-weit : Kein Witz: Kamelmilch aus Norddeutschland ist der Renner

Kamelmilch ist ein exotisches Nischenprodukt. In arabischen Ländern wird es seit Ewigkeiten geschätzt. Auf einem Hof in Norddeutschland wird das Produkt erfolgreich vermarktet.

Mit der EU-weiten Zulassung ihrer Kamelmilch Ende vergangenen Jahres hat sich der Absatz für die Familie Marquard in Hiddingen im Landkreis Rotenburg/Wümme gesteigert. „Wir dürfen jetzt versenden und damit ist unsere Vermarktung um 500 Prozent gestiegen“, sagt Beke Marquard. Beim Verschicken muss die Milch pasteurisiert sein. Sie wendet zusammen mit ihrem Mann Andreas Marquard ein schonendes Verfahren bei 72 Grad für eine Minute an. Direkt ab Hof ist die Milch unbehandelt. Potenzial nach oben sei noch da. Kamelmilch: Elf Euro pro Liter Der Liter kostet elf Euro, der Geschmack ist der Kuhmilch ähnlich, soll aber laut Studien einen höheren Vitamingehalt haben. Nachgesagt wird der besonderen Flüssigkeit - ursprünglich ein Beduinengetränk - wegen seiner Inhaltsstoffe ein positiver Einfluss auf Krebszellen, Allergien und Diabetes-Erkrankungen. Sie enthält weniger Fett und ist für Menschen mit Laktoseintoleranz angeblich besser verträglich. In arabischen Ländern wird sie seit Ewigkeiten geschätzt. Auch in Österreich wird sie zur Käseherstellung genommen. Stammkunden kommen aus Schweden, Österreich und Ungarn. Opinary Die Marquards sind nach eigenen Angaben die einzigen, die in Deutschland Kamele melken. Derzeit haben sie 60 Kamele, neun davon sind junge Fohlen. Ein Dutzend Tiere ist noch trächtig. Kamelmilch: Große Beliebtheit Am 1. April öffnet auch wieder der Tierpark. „Wegen Corona waren wir ab dem Frühjahr in der vergangenen Saison ausgebucht“, erzählt Beke Marquard. Die Reitausflüge seien bei den inländischen Urlaubern besonders beliebt. Unsicher ist noch, ob im September das europäische Kamelfest in den Niederlanden stattfinden wird. Das Ehepaar Marquard will mit seinen Tieren an dem Kamelrennen teilnehmen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.