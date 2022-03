Geld spielt keine Rolle : Kein Witz: Amazon-Gründer Bezos schickt Comedian Pete Davidson ins All

Schon einige Prominente hatten in der Vergangenheit einen Kurztrip ins All unternommen. Nun wird der US-Comedian Pete Davidson mithilfe von Jeff Bezos per Rakete reisen.

Der US-Komiker Pete Davidson (28) soll mit dem Raketensystem von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen Kurz-Ausflug ins All unternehmen. Davidson solle am 23. März gemeinsam mit fünf anderen Passagieren an Bord der „New Shepard“ an einem rund zehnminütigen Flug in den Weltraum teilnehmen, teilte Bezos' Firma Blue Origin am Montag mit. Neben Davidson seien au...

